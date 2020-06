Vida Urbana Para 76% dos brasileiros, escolas deveriam continuar fechadas, aponta pesquisa do Datafolha Números indicam ainda que apesar de 52% da população concordar com a reabertura do comércio neste momento

Pesquisa do instituto Datafolha, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra que, para 76% dos brasileiros, as escolas não deveriam reabrir nos próximos dois meses, em função da pandemia do coronavírus. De acordo com o levantamento, a maioria, em todas as faixas etárias, de renda e em todas as regiões do País, defende que as escolas continuem fechadas em julho e ag...