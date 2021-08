Vida Urbana Paraíso realiza ação de repescagem de vacinação para idosos que ainda não receberam a primeira dose Aplicação é realizada na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Paraíso do Tocantins realiza a partir desta quinta-feira, dia 19, uma ação de repescagem da vacinação contra a Covid-19 para idosos que ainda não receberam a primeira dose da imunização. Neste primeiro dia, a repescagem está sendo dedicada a pessoas com 60 anos ou mais de idade. Já nesta sexta-feira (20) as pessoa...