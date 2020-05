As informações são do G1 Tocantins

As Prefeituras de Paraíso do Tocantins e de Lagoa da Confusão adoraram nesta quinta-feira, 28, novas medidas de enfrentamento da Covid-19. Ambas as administrações publicaram decretos com protocolos, sendo que Paraíso mantém suspensão das aulas e determina 'toque de recolher' a partir das 23 horas e Lagoa de Confusão interdita orla e impõe restrições ao comércio.

Em Paraíso, a situação de calamidade pública está mantida pela gestão e está prorrogada até o dia 15 de junho a suspensão das aulas nas escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada. Além disso, a Prefeitura estabeleceu que todas as lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio poderão funcionar em horário especial até às 23 horas, com exceção dos postos de combustíveis.

Além disso, as medidas de higienização como o uso de máscaras, distância mínima de 1,5 metro, fornecimento de álcool em gel, redução das mesas em 50% nos locais alimentícios são regras devem ser seguidas. O estabelecimento que não cumprir será imediatamente fechado e sofrerá processo administrativo com duração de até 40 dias.

Já os templos religiosos poderão manter as portas abertas e os líderes devem orientar aos idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco a não comparecer. As academias, clubes sociais e feiras livres também poderão funcionar desde que adotem as medidas de restrições.

No que se refere ao toque de recolher, a medida passa a valer nesta sexta-feira, 29, e os moradores não poderão circular na cidade das 23 às 4 horas, exceto os órgãos de segurança, vigias noturnos, terminal rodoviário, profissionais da área da saúde, circulação flutuante da BR-153 de transporte de cargas.

Já em Lagoa de Confusão, Prefeitura decidiu adotar novas medidas de restrição após os primeiros casos de COvid-19 na cidade. Os bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência, açaiterias, pizzarias, sanduicherias só funcionarão com serviços de entrega.

As academias terão que fechar as portas por 30 dias e a orla será interditada para banho, sendo que todas as ruas de acesso ao local também serão fechadas. Fica proibido também serviço ambulante na cidade por 60 dias de pessoas originárias de outros estados. Também serão instaladas barreiras nas entradas da cidade.

As igrejas poderão ficar abertas, entretanto estão proibidas de realizar missas, cultos ou eventos com aglomeração de pessoas. Os estabelecimentos que podem funcionar devem observar as regras exigidas pela Vigilância Sanitária.

As clínicas odontológicas podem atender exclusivamente com hora marcada e pacientes de urgência e emergência somente será aceita a permanência de um em espera. Os bancos e casas lotéricas devem controlar a entrada de usuários e clientes e o distanciamento de dois metros.