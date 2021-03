Vida Urbana Paraíso e Miranorte têm maiores crescimentos proporcionais de Covid-19 na penúltima semana do mês Em números absolutos, Palmas registrou 1,5 mil casos em sete dias e Araguaína 878.

Na penúltima semana de março - entre domingo, 14, e este domingo, 21-, os municípios de Paraíso e Miranorte tiveram a maior alta proporcional - 11% de aumento nos dois - de novos casos de Covid-19 entre os dez municípios mais impactados pela doença no Estado. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES) comparados pelo JTo. Localizada a 60 km de Palmas, no...