Paraíso do TO vacina contra Covid-19 pessoas com mais de 55 anos sem comorbidades Imunização é realizada nesta sexta-feira na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente

A Secretaria Municipal da Saúde de Paraíso do Tocantins começou nesta sexta-feira, 25, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 55 anos, sem comorbidades. A imunização será na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente até às 17h. Para receber a primeira dose, as pessoas dessa faixa etária devem apresentar os documentos de identifi...