Vida Urbana Paraíso do TO recomenda que empresários exijam comprovante de vacinação de funcionários Essa recomendação vale para todas as atividades e estabelecimentos comerciais, concessionárias de serviços públicos e privados; novo decreto também determina horário especial de funcionamento de comércios

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou um novo decreto que recomenda que os proprietários de estabelecimentos comerciais exijam comprovação de vacinação dos funcionários. O documento de nº 667 também libera a realização de eventos com capacidade para até 100 pessoas. As novas medidas seguem em vigor até 15 de setembro. O documento determi...