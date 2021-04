Vida Urbana Paraíso do TO libera consumo de bebidas e autoriza retorno das aulas presenciais na próxima semana Para a volta às aulas, as instituições de ensino, públicas e privadas da educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, devem seguir protocolo municipal

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou um novo decreto que normatiza horários para venda de bebidas alcoólicas e autoriza retorno de aulas na cidade. O documento, de nº 634, publicado nesta segunda-feira, 26, trata de novas medidas para o combate à pandemia e considera as orientações do Comitê de Operações Emergenciais (COE). O decreto fica em vigor até o dia 2...