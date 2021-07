Vida Urbana Paraíso do TO amplia vacinação para pessoas com 38 anos e Gurupi para moradores a partir de 43 anos Veja também como está a imunização em Pequizeiro, xambioá, Araguanã e Ananás

As Secretarias Municipais da Saúde de Paraíso do Tocantins e Gurupi ampliam o público de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 7, e quinta-feira, 8. Em Gurupi, pessoas com 43 anos de idade ou mais residentes na cidade podem se vacinar, já em Paraíso do Tocantins será para moradores com mais de 38 anos. Conforme a Semus de Gurupi, esse novo grupo ...