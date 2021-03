Vida Urbana Pandemia faz provas do concurso da Polícia Militar serem adiadas para o próximo dia 4 de abril Exames estavam previstos para ocorrer no dia 14 deste mês; certame oferta 1.000 vagas para praças

As provas do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), que estavam previstas para o dia 14 de março, foram adiadas para o dia 4 de abril. A anúncio foi realizado na tarde desta quinta-feira, 5 e a justificativa da instituição é devido à grave situação que Palmas atravessa diante do aumento do número de casos da Covid-19. Sobre a nova data da pro...