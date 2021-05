Vida Urbana Pandemia de Covid-19 reduz despesas de planos de saúde no país Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que, em março de 2021, o setor registrou 47.977.271 usuários em planos de assistência médica

Dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) apontam que, em 2020, as receitas referentes à assistência médica de planos das operadoras de saúde cresceram, enquanto as despesas e a taxa de sinistralidade diminuíram na comparação com 2019. A queda nas despesas, segundo a ANS, foi motivada pela pandemia de Covid-19, já que foram realizados menos procedimentos eletiv...