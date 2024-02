Vida Urbana Palmenses reclamam de atrasos nas linhas de ônibus um dia após anúncio de mais veículos Prefeitura afirma que demora se deve pelo fim de contrato com empresa que prestava serviço e que sistema voltou ao normal

Um dia após a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) anunciar a chegada de mais 70 ônibus para reforçar o transporte público na capital, usuários reclamam de atrasos nas linhas e de rotas que não foram cumpridas nesta quinta-feira, 1º. Nas ruas, usuários relatam insatisfação com o serviço desde que a prefeitura reestatizou o transporte público, no final de 2022, depois que as concessões de empresas te...