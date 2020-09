Lorena Lúcia Gomes, 41 anos, veio de Boston (EUA) com o marido Mistefic José Rocha, 53 anos, visitar familiares em Palmas no mês de julho, não se contentavam com a perda de uma corrente de ouro que o marido usava até entrar numa clínica de exames odontológicos para um raio-x panorâmico e precisou tirar a corrente, a pedido do técnico.

Desde 25 de julho o casal lamentava não encontrar a corrente, mesmos após todos os aposentos da casa do tio que os hospeda na capital tocantinense. Até que Lorena teve a ideia de ligar na clínica, nesta quarta-feira,2, quando já se passara 40 dias do exame, para um tratamento bucal que o casal faz durante essa estadia no Tocantins.

"Para a minha surpresa, estava lá ! Fiquei tão surpresa e feliz, pois não [foi] alguém [que] encontrou, mas guardaram pra mim”, disse em entrevista ao JTo, ao destacar que a corrente tem um pingente com letra “L” e é de muito valor afetivo para o marido. Lorena compartilhou a história em sua conta no instagram.

O casal mora desde 1998 nos Estados Unidos e, segundo Lorena, o episódio desmistifica a visão estereotipada da desonestidade do brasileiro. “Fiquei feliz pois moramos fora do país há mais de 20 anos, e sempre nos falam como o povo aqui é ‘ladrão’ ou ‘bandido’, mas vi que existem pessoas honestas nesse mundo”.

“Então eu achei uma história extraordinária, pela honestidade de terem encontrado e guardado e queria compartilhar, pois ainda mais em tempo desses, ver que existem pessoas de bom coração no mundo”.