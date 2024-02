Mais de 260 bairros da capital vão ficar sem água a partir da noite desta quarta-feira, 14, até esta quinta-feira, 15, para obras de ampliação e melhorias da rede de abastecimento, conforme divulgou a empresa responsável, a BRK Ambiental.

Segundo a concessionária, os trabalhos na rede de água devem se estender até às 5h desta quinta-feira, 15, mas poderá haver interrupção no abastecimento até às 23h. Serão 262 locais entre bairros, chácaras e condomínios que serão afetados.

A orientação da empresa é que os moradores das localidades que serão afetadas (veja lista abaixo) economizem ou reservem água durante esse período para que a intervenção não tenha impacto nas necessidades básicas do dia.

Ainda conforme a companhia, as novas instalações vão dar mais segurança no abastecimento com menos interrupções e manutenções. E afirmou que, após a conclusão dos ajustes, a retomada do abastecimento será gradual.

Apesar dos ajustes na rede, a empresa destacou que não haverá interdições de ruas.

Lista de locais

AASE 150

AASE 150

AASE 20

AASE 50

ACNE 1

ACNE 11

ACNO 1

ACNO 11

Aconchego

ACSE 1

ACSE 11

ACSE 80

ACSE 90

ACSO 1

ACSO 11

ACSO 90

ACSO 91

ACSU NE 10

ACSU NO 10

ACSU NO 40

ACSU SE 10

ACSU SE 100

ACSU SE 110

ACSU SE 120

ACSU SE 140

ACSU SE 20

ACSU SE 40

ACSU SE 60

ACSU SE 70

ACSU SO 10

ACSU SO 100

ACSU SO 110

ACSU SO 120

ACSU SO 130

ACSU SO 140

ACSU SO 20

ACSU SO 40

ACSU SO 50

ACSU SO 60

ACSU SO 70

ACSU SO 80

ACSV SE 141 a

ACSV SE 141 b

ACSV NO 43

ACSV SE 111

ACSV SO 121

AESE 31

AESE 34

Água Boa Chácara 356

Água Boa Res. Flor Do Cerrado

Água Boa Res. Sol Nascente

Água Boa Residencial Araras

Água Boa Residencial Avalon

Água Fria

Água Fria - Fumaça

Água Fria - Sr. Do Bonfim

Água Fria Chácara 38

Água Fria Chácara 45 Res. Vista Bella

Água Fria Chácara Eucaliptos

Água Fria Chácara 33

Água Fria Chácara 34

Água Fria Chácara 35

Água Fria Chácara 37

Água Fria Chácara 39

Água Fria Chácara 40

Água Fria Chácara 42

Água Fria Chácara 43

Água Fria Chácara 44

ALC NO 13

ALC NO 33

ALC NO 43

ALC SO 126

ALC SO 141b

ALC SO 141c

ALC SO 86

Arne 12

Arne 24 Res. Sublime

Arne 41

Arne 51 Res. Rec. das Artes

Arne 61 Res.mandela

Arne 63 Res.bom Sucesso

Arno 12 Res. Palmeira Dourada

Arno 13, Arno 13 Res. Diamante do Lago

Arno 13 Res. Liberty Tower

Arno 21

Arno 22 Res. Privilege

Arno 23

Arno 31

Arno 32

Arno 33

Arno 41

Arno 42

Arno 43

Arno 44

Arse 101

Arse 102

Arse 111

Arse 112

Arse 12

Arse 121

Arse 122

Arse 131

Arse 132

Arse 141

Arse 142

Arse 151

Arse 152

Arse 21

Arse 22

Arse 32

Arse 33

Arse 41

Arse 51

Arse 52

Arse 61

Arse 62

Arse 71

Arse 72

Arse 81

Arse 82

Arse 91

Arse 92

Arso 101

Arso 102

Arso 103

Arso 111

Arso 112

Arso 121

Arso 122

Arso 131

Arso 132

Arso 14

Arso 151

Arso 21

Arso 22

Arso 23

Arso 31

Arso 32

Arso 33

Arso 34

Arso 41

Arso 42

Arso 43

Arso 44

Arso 45

Arso 52

Arso 53

Arso 54

Arso 61

Arso 62

Arso 63

Arso 74

Arso 75

Arso 92

ASR SE 105

ASR SE 115

ASR SE 125

ASR SE 55

ASR SE 65

ASR SE 75

ASR SE 85

ASR SE 95

Aureny I

Aureny II

Aureny III

Aureny III Cond. Villa do Sol

Aureny IV

AV SO 40

AVNE 41

AVNO 30

AVNO 12

AVNO 133

Bela Vista

Bertaville

Cardeal

Caribe Golf & Spa

Centro

Chácara 01 Infra

Chácara V. Do Sonho

Chácara Cachimbo

Chácara Água Fria

Condomínio Diamante

Conj. Marli Camargo

Conj. Marli Canedo

Diamante

Faz. Brejo Comprido

Industrial Reg. Taquaralto

Irmã Dulce

Irmã Dulce 2ª Etapa

Jardim Santa Bárbara

Jardim Aeroporto

Jardim Bela Vista

Jardim Canaã

Jardim Irenilda

Jardim Janaina

Jardim Laila

Jardim Paulista

Jardim Santa Helena

Jau

Lago Sul

Lago Taquari

Loteamento Água Fria

Loteamento Barra I

Loteamento Chácara União 2º Etapa

Loteamento Machado 1

Loteamento Machado 2

Maria Rosa

Marly Camargo

Mirante Água Fria

Morada do Sol

Morada do Sol 01

Morada do Sol 02

Morada do Sol 03

Morada do Sol 1

Orla 14 - ALC NO 13

Orla 14 - ALC SO 14

Orla 14 - ALC SO 34

Orla 14 - Graciosa

Palmas Sul 1

Palmas Sul 2

Praia das Arnos

Praia do Prata

Recanto das Araras I

Recanto das Araras II

Res. Jardim Vitória II

Res. Jardim Vitória I

Res. Solar dos Buritis

Res. Mirante do Lago

Residencial Amanda

Residencial Luar do Sertão

Residencial Renascer

Residencial Sião

Residencial Vitória

S. Ecol. Belo Horizonte

Santa Fé

Santa Fé 1ª Etapa

Santa Fé 2ª Etapa

Santa Fé 3ª Etapa

Santa Fé 4ª Etapa

Santa Helena

São Francisco

Setor de Expansão Sul- Aeroporto

Setor Sul

Setor Universitário

Sit. Ec. Vista Alegre

Sol Nascente

Sol Nascente 2

Sol Nascente Res. Ipanema

Sonho Meu

Sonia Regina

Taquaralto

Taquaralto 2ª Etapa

Tiuba, Tiuba 3ª Etapa

TO 010 saída para Aparecida do Rio Negro

TO 020 km 16

TO 050

TO 050 km 5

TO 050 Loteamento Coqueirinho

Uniao Sul

Universitário

Vale Do Sol

Vila Piauí