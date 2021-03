Vida Urbana Palmas vacina 800 idosos acima de 75 anos nesta sexta; no sábado ação é para pessoas com mais de 70 Saúde Municipal informou que os idosos, entre 70 e 74 anos, que não puderem vacinar neste sábado podem também participar da ação na próxima terça-feira

Com o início da imunização para idosos acima de 75 anos contra a Covid-19 em Palmas, uma longa fila de veículos se formou no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 26. A imunização ocorre no formato de drive thru para evitar as aglomerações e ocorre também no Ginásio Ayrton Senna. A Secretaria Municipal de Saúde ...