Os candidatos que se preparam para realizar as provas do Concurso do Quadro Geral Municipal, marcado para este domingo (7), poderão contar com um reforço no transporte público. Com catraca livre, o reforço gratuito estará disponível desde o início da manhã até o final do dia, abrangendo os períodos matutinos e vespertinos das provas. A informação foi divulgada pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

De acordo com a ATCP, dos 11 locais de aplicação de provas, apenas um precisará ter um serviço ativado para melhor atender os usuários que é a linha 090 - UFT, que normalmente não opera aos domingos. Os demais pontos contarão com a cobertura regular das linhas do sistema de transporte, seguindo os horários de atendimento típicos de fim de semana.

As provas serão realizadas pela manhã para todos os cargos de nível médio e à tarde para os cargos de nível superior. A organização do concurso orienta os candidatos a chegarem com pelo menos uma hora de antecedência.