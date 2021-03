Vida Urbana Palmas terá oito unidades de saúde para atender infectados da Covid-19 isso significa que todas as demandas espontâneas relacionadas a síndromes respiratórias, incluindo suspeitos e confirmados de Covid-19, devem se dirigir a uma destas oito unidades sentinelas para avaliação pela equipe de saúde

A partir de agora, as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61(503 Norte), Arne 53 (406 Norte), Arso 41 (403 Sul), ARS-SE 75 (712 Sul), Arse 101 (1004 Sul), Arse 131 (1304 Sul), Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I, e José Lúcio de Carvalho, no Lago Sul, atuarão como unidades sentinelas, com atendimento exclusivo para Covid-19. De acordo com a Secretaria Munici...