Vida Urbana Palmas terá mega vacinação na Praça dos Girassóis e Gurupi mutirão na zona rural na próxima segunda Objetivo é facilitar acesso às doses da vacina contra para os servidores públicos estaduais e população em geral na Capital e, em Gurupi, a iniciativa visa descentralizar as ações de imunização contra a Covid-19

Na próxima segunda-feira, 7, as Secretarias Municipais de Saúde de Palmas e Gurupi realizaram ações diferenciadas para ampliar a vacinação contra a Covid-19. Em Palmas, a Praça dos Girassóis recebe uma ação de mega vacinação com o Busão do Mais Saúde e em Gurupi, será realizado um mutirão na zona rural. Conforme a Saúde da Capital, a iniciativa visa facili...