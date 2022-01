Com o aumento de casos de Covid-19 em Palmas, a Rede Municipal de Saúde irá ganhar um Centro de Testagem de Covid-19 a partir de segunda-feira, 31. A medida foi anunciada neste domingo, 30, pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, nas redes sociais.

O Centro funcionará na Unidade de Saúde da Família (USF) da 712 Sul (ASR SE 75), das 8 às 18 horas, durante todos os dias da semana. Inicialmente, será realizado no Centro de Testagem o Teste Rápido Antígeno, por meio de coleta de swab nasal, com 300 exames abertos a cada dia da semana.

Segundo a Secretaria Municipal de Palmas (Semus), o atendimento será realizado somente por meio do agendamento disponível no site Coronavírus Palmas, que visa organizar a demanda prevista, diminuir o fluxo de pessoas e minimizar aglomerações.

Ainda segundo a Semus da Capital, as pessoas com sintomas leves da doença ou sintomas de gripe ou que estiveram em contato com casos confirmados poderão realizar a testagem. Não haverá atendimento médico no local, dessa forma os casos que necessitem de atendimento deverão procurar as unidades sentinelas.

Como a USF da 712 Sul (ASR SE 75) funcionará como Centro de Testagem, os atendimentos para a população das quadras assistidas pelas equipes de saúde desta unidade serão transferidos para diferentes unidades.

Na USF 806 Sul (Arse 82) será atendido às gestantes e crianças, incluindo atendimento odontológico, na USF 207 Sul (Arso 23) Isabel Auler recebem pacientes com hanseníase, tuberculose, incluindo atendimento odontológico.

Já na USF 403 Sul (Arse 41) serão realizados PCCU (exame de citologia), troca de receitas e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, incluindo atendimento odontológico. As vacinas e outras demandas podem ser buscadas em qualquer unidade.