Palmas tem redução de 53% na movimentação aérea de cargas durante a pandemia, diz IBGE Capital tocantinense registrou a maior queda no transporte de cargas do País em 2020, que teve uma redução de 29,6% no ano passado; nacionalmente ainda a pandemia reduziu em 53% transporte de passageiros no ano passado

Palmas é a cidade que teve a maior redução de transporte aéreo de cargas durante o ano de 2020, conforme as informações do estudo Redes e Fluxos Territoriais: Ligações Aéreas 2019-2020. A capital tocantinense teve decréscimo de 53,8%, saindo de 3, 1 mil toneladas em 2019 para 1,4 mil tonelada no ano passado. Esses números foram divulgados nesta sexta-feira, 1...