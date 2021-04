Vida Urbana Palmas tem redução de 50% no número de casos de dengue confirmados, diz Saúde Municipal Número de confirmações caiu de 173 para 86 nos primeiros meses de 2020 e 2021 e de notificações a queda foi de 37,59%

A Saúde de Palmas registrou uma redução de 50,28% no número de confirmados de dengue nos primeiros meses de 2021. Os dados são do Monitoramento Semanal de Arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) que identificou que de 1º de janeiro a 4 de abril houveram 86 casos confirmados, sendo que no mesmo período do ano passado foram 173 registros. Já na not...