Vida Urbana Palmas tem pontos de coletas para doações de mantimentos que serão enviados ao Rio Grande do Sul Iniciativa de empresária palmense reúne doações em três pontos no plano diretor da capital, que serão transportadas em caminhão. Aeroporto de Palmas recebe doações de itens não perecíveis e de higiene pessoal, no saguão principal

De Norte a Sul do Brasil, diversas ações de solidariedade têm mobilizado a população na busca por condições de oferecer mantimentos à população gaúcha, para dar condições mínimas de suportarem as dificuldades causadas pelas enchentes e fortes chuvas registradas nos últimos dias. A cerca de 3 mil quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, palmenses estão ...