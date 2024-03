Vida Urbana Palmas tem mais de 30 mil imóveis com IPTU isento em 2024 Lista completa de imóveis isentos está disponível no suplemento do Diário Oficial do Município

Os proprietários de 30.733 imóveis de Palmas foram isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio do programa IPTU Social, voltado para pessoas de baixa renda. A lista completa está disponível no suplemento do Diário Oficial do Município. A Prefeitura de Palmas ressalta que para ter direito ao benefício, o imóvel deve ser destinado e...