Vida Urbana Palmas tem mais de 1 mil doses de vacina contra covid à espera de agendamento nesta sexta e sábado Confira onde estão as doses disponíveis e como agendar sua imunização

O sistema de agendamento de vacinas contra a Covid-19 da capital do Tocantins tem nesta sexta-feira, 4, às 10 horas, um total de 1.168 doses disponíveis para o público alvo da semana. São doses que ainda não possuem agendamento de pessoas com mais de 60 anos, de profissionais aeroportuários e da educação (de berçários, creches e pré-escolas), de pessoas com comorb...