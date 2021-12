Vida Urbana Palmas tem 75 casos em dez meses e aumento de 17% nas notificações de tuberculose Saúde da Capital faz alerta para prevenção da doença que pode ser diagnosticada e tratada integralmente nas USFs

De janeiro a novembro deste ano, Palmas registrou um crescimento de 17,18% no número de notificações de casos de tuberculose, conforme os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) do Sistema Único de Saúde (SUS). Somente nos dez meses, a Capital teve 75 casos, contra 64 notificações registradas nos mesmos meses do ano passado. Devido ao aum...