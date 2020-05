Na marca dos 600 diagnósticos positivos a Capital tem uma taxa de ocupação dos leitos públicos e privados de 38,8%. Segundo os dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Palmas (CIEVS), a Palmas possui 47 leitos exclusivos para casos de Covid-19 e 51 Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Desse total, 20 leitos clínicos estão na rede pública, sendo que 15 (75%) estão disponíveis e cinco (25%) estão ocupados. Já na rede privada são 27 leitos clínicos com 17 (63%) disponíveis e 10 (37%) ocupados.

Além disso, conforme a gestão, a rede pública dispõe de 20 leitos de UTI para pacientes com a infecção, dos quais 14 (70%) estão livres e seis (30%) ocupados. Nos hospitais privados, somam 31 leitos de UTI para Covid-19, desses, 14 (45,2%) estão disponíveis e 17 (54,8%) estão ocupados.

Esse números foram divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Município que aponta que são 38 pacientes necessitando de serviços hospitalares, sendo 14 confirmados e outros 24 com causa ligada a doença, segundo o Boletim. Do total ainda, somando os leito exclusivos e UTIs, 21 são residentes de outras localidades, sendo dois ainda em suspeita.