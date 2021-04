Vida Urbana Palmas segue com vacinação de idosos com mais de 67 anos nesta semana Prefeitura divulgou locais e horários para aplicação da vacina, que começa nesta terça-feira, 6, e segue até a próxima sexta-feira, 9; profissionais da saúde também serão vacinados

Nesta segunda-feira, 5, a prefeitura de Palmas anunciou que recebeu mais 1.410 doses dos imunizantes contra a Covid-19. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde deve continuar com a vacinação dos idosos com mais de 67 anos e profissionais da saúde que possuem o nome incluso nas listas enviadas pelas instituições. Com as novas doses, a Semus oferta o serviço durante t...