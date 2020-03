A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que na próxima segunda-feira, 30, os idosos da Capital, que ainda não receberam a vacina contra a Influenza, vão poder ser imunizados. As novas doses da vacina serão disponibilizadas nas salas dos Centros de Saúde da Comunidade (CS) de Palmas.

Segundo a pasta, a recomendação é que o público busque a unidade mais próxima de sua residência e com isso evite grandes deslocamentos. De acordo com Semus, até a última sexta-feira, 9.302 idosos e 2.968 profissionais de saúde tinham sido vacinados em Palmas, que correspondem, respectivamente, a 87,9% (10.578) e 32% (9.264) da meta estabelecida para estes os públicos.

A vacinação havia sido interrompida, pois as doses repassadas para Palmas tinham sido esgotadas em apenas dois dias da primeira etapa da campanha de vacinação contra a Influenza. Agora o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de seis mil novas doses para continuidade da primeira fase da vacinação. As duas próximas fases estão programadas para se iniciarem em 16/04 e 09/05, para atender outros grupos prioritários. A intenção é manter a população protegida contra este tipo de gripe e evitar uma coinfecção com o novo coronavírus (Covid 19).

Tocantins

Mais de 53,2 mil novas doses da vacina contra Influenza chegaram ao Tocantins na última quinta-feira e começaram a ser distribuídas aos municípios para continuidade da campanha de vacinação no Estado pela gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A expectativa é vacinar 90% de um público alvo de 471.522 usuários no Tocantins, que foram divididos em três etapas de vacinação, durante o período da campanha nacional que segue até. O dia “D” de mobilização nacional será no dia 9 de maio.

Conforme a SES, a vacinação continua com o calendário das etapas sendo priorizado o público alvo da campanha. O Ministério da Saúde enviará às doses por etapas, conforme lembra a SES.