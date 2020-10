Vida Urbana Palmas registra dois assassinatos em bares e suspeito de um dos crimes é preso horas depois No domingo, um homem morreu com uma facada após uma discussão por causa de um jogo de sinuca enquanto bebia; já ainda no sábado, um homem morreu após ser baleado na cabeça

A cidade de Palmas registrou casos de assassinatos de dois homens em bares da região Sul de Palmas durante o final de semana. No domingo, 25 um dos crimes ocorreu quando duas pessoas, que consumiam bebidas alcoólicas juntas, teriam discutido. o principal suspeito acabou preso em menos de três horas do homicídio. Já o outro ocorrido ainda no sábado, 24, a vítima em um ...