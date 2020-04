Após o anúncio da terceira morte, segunda da Capital, por Covid-19, a Prefeitura de Palmas disse que está reforçando as medidas de segurança e prevenção da disseminação da doença nos cemitérios públicos. A medida esteve em pauta durante reunião desta quarta-feira, 29.

Conforme a gestão, os locais públicos de sepultamento estão recebendo adequações na parte de segurança e alas exclusivas para as vítimas de Covid-19 estão sendo preparadas. Os servidores dos cemitérios ainda passaram por treinados sobre cuidados com a higienização, além do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que receberam.

Os procedimentos adotados após a morte de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 estão descritos no Plano de Contingência do Município de Palmas e, as orientações definem como deve ser feito o manejo do corpo dentro do ambiente hospitalar, o tratamento, transporte e o sepultamento.

Públicos

Atualmente, Palmas possui três cemitérios públicos, sendo eles Cemitério Jardim da Paz, Cemitério de Taquaruçu e o Cemitério de Buritirana. Os dados da gestão municipal apontam que o índice de sepultamento é em média de 60 óbitos mensais, e atualmente sem alteração em relação à pandemia.