Palmas recebe nova vacina contra Covid-19; veja quem pode ser imunizado

A vacina Spekevac, versão mais atualizada do imunizante contra a Covid-19, começará a ser aplicada a partir de segunda-feira (27) na capital. De acordo com a Prefeitura de Palmas, as vacinas da Pfizer e Coronavac deixarão de ser administradas e a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) começará a aplicar exclusivamente a vacina do laboratório Moderna. As doses estar...