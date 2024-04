Vida Urbana Palmas promete calor e chuva para os próximos dias; veja previsão Temperaturas devem se manter acima dos 34ºC em Palmas neste domingo (28), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia

As temperaturas devem se manter acima dos 34ºC em Palmas, neste domingo (28), depois de uma semana com chuvas isoladas praticamente todos os dias da semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital está entre as seis mais quentes do país. De acordo com o Inmet, as temperaturas devem se manter acima dos 30º C em 24 capitais do país neste doming...