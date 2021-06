Vida Urbana Palmas já vacinou 30 pessoas em situação de rua contra a Covid-19 Imunização em dose única segue até a sexta-feira para este grupo

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) da Saúde vacina contra a Covid-19 pessoas em situação de rua com as doses únicas da vacina Janssen na Capital. Até o início da manhã desta terça-feira, 29, 30 pessoas já haviam sido imunizadas. As aplicações para esse grupo começaram nesta segunda-feira, 28, e segue até a sexta-feira, 2, e são realizadas por profissionais do projeto C...