Vida Urbana Palmas investiga possível caso de transmissão comunitária por coronavírus Paciente tem entre 40 e 49 anos e não teve contato com nenhum dos outros 16 infectados da Capital

Um homem de com idade entre 40 e 49 anos infectado com a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, pode ser o primeiro caso de transmissão comunitária da doença na Capital. Como ele não tem registro de viagem e nem contato com outros casos positivos, sua situação está sendo investigada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19). De acordo com a...