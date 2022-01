Vida Urbana Palmas, Gurupi e Araguaína seguem com vacinação pediátrica; confira como está em cada cidade Em Palmas, vacinação de crianças com comorbidades de 5 a 11 anos segue e está disponível para público de 10 e 11 anos sem comorbidades; em Gurupi vacinação pediátrica segue em duas UBS e, em Araguaína, crianças sem comorbidades começam a ser imunizadas

As Secretarias Municipais da Saúde (Semus) de Palmas, Gurupi e Araguaína divulgaram continuação e novos grupos para a vacinação pediátrica contra a Covid-19 desta semana. Na Capital, a imunização segue para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 10 a 11 anos sem comorbidades. Em Gurupi, a vacinação é para todas as crianças na idade preconizada atualmente pelo M...