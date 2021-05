Vida Urbana Palmas e Colinas ampliam vacinação para pessoas com 30 anos e comorbidades e Gurupi de 45 a 49 anos Na Capital e em Colinas as ações ocorrem por meio de agendamento, já em Gurupi será realizado uma nova ação drive-thru

As Secretarias Municipais da Saúde de Palmas e de Colinas do Tocantins começam a vacinar contra a Covid-19 às pessoas com comorbidades a partir de 30 anos. Já em Gurupi, a Saúde Municipal passa a vacinar pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades. As cidades ampliam seus grupos vacinais a partir desta quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28. Na Capital e em Colina...