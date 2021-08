Vida Urbana Palmas diz que paciente com variante Delta teve sintomas leves e reforça manutenção de cuidados Infectado tratou o caso em isolamento domiciliar e não evoluiu para sintomas graves da doença, segundo a Saúde Municipal; Semus realizou uma live e falou sobre a nova variante

“A nova variante do vírus reforça que as pessoas devem continuar com os mesmos cuidados já estabelecidos para evitar a contaminação pela doença”, afirmou o secretário executivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Daniel Borini, em uma live pelo Instagram após a confirmação do primeiro caso da variante Delta da Covid-19 no Tocantins. “Em relação ao cas...