Vida Urbana Palmas decreta ponto facultativo para segunda; Estado, Araguaína e Gurupi também PM e PRF realizam ações especiais de combate a criminalidade e observação do cumprimento das medidas sanitárias contra a Covid-19 ao longo do fim de semana e feriado nacional da Independência do Brasil e do regional, da Padroeira do Tocantins

A Prefeitura de Palmas decretou no final desta sexta-feira, 3, ponto facultativo ao funcionalismo público municipal para a próxima segunda-feira, 6. O Governo do Tocantins e as prefeituras de Araguaína e Gurupi também determinaram ponto facultativo para a data. As medidas decretadas ocorrem devido aos feriados nacional e estadual, da Independência do Brasil...