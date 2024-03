Vida Urbana Palmas decreta ponto facultativo na segunda-feira, véspera do feriado de São José Decreto está publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira (12). Santo é o padroeiro da capital

A Prefeitura de Palmas publicou no Diário Oficial do Município, o decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (18). A data é véspera do feriado do padroeiro de Palmas, São José Operário. O decreto foi publicado nesta terça-feira (12). No dia 18 também é celebrado o Dia da Autonomia do Estado do Tocantins. ...