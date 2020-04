A Prefeitura de Palmas decreta luto oficial de três dias após o falecimento da servidora municipal Francisca Romana Sousa Chaves, 47 anos, em consequência da infecção causada pel novo coronavírus, a Covid-19. Esse ato, assinado pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), será publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 15.

A confirmação da morte da servidora ocorreu nesta terça-feira, quando a gestora da Capital publicou a informação do óbito em uma rede social, já por volta das 23 horas. O caso de Covid-19 de Romana foi o segundo confirmado da doença na Capital e o primeiro óbito registrado pelo coronavírus no Tocantins.

A servidora pertencia ao grupo de risco da doença já que hipertensa e tinha recebido o diagnóstico positivo de Covid-19 após o exame em um laboratório particular. Romana estava internada em um hospital particular da capital desde o dia 18 de março. Com pressão alta, no início de abril o quadro de saúde da servidora se agravou após complicações pulmonares e Romana precisou ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Luto

Em nota no site da Prefeitura, Cinthia prestou homenagem à servidora, concursada desde 2005 e com passagem pela presidência do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência de Palmas (Nupav). Formada em Serviço Social pelo Ceulp/Ulbra, Romana também atuou como assistente social na Eletronorte, entre 2007 e 2016, era assistente social credenciada do Tribunal de Justiça (TJTO) havia mais de três anos.

A servidora também participou da construção da vigilância em saúde do Município e teve uma atuação expressiva no combate à violência. Ela deixa uma filha adulta, nutricionista.

“Em nome de todos os servidores do Município, transmitir nossos sentimentos aos familiares e amigos da Romana. Iremos honrar tudo o que nossa querida servidora fez pela saúde pública, lutando como ela pela diminuição de perdas humanas e afetivas pelo coronavírus”, disse nota ainda na terça-feira. Também em nota, o governo do Tocantins disse se solidarizar "com a família e amigos de Francisca e deseja força, coragem e muita união para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la".

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) lamentou profundamente, em nota também, o falecimento da assistente social, por complicações causadas pelo novo coronavírus. A Controladoria-Geral do Estado lamentou a morte e disse prestar solidariedade a família da servidora, "a qual acompanhávamos em oração desde a confirmação do diagnóstico", disse em nota o órgão.

Em nota também a Defensoria Pública do Tocantins externou seu pesar e solidariedade à família e aos amigos da assistente social. Para o órgão, a morte de Romana também representa uma grande perda para a rede de proteção à mulher, "Romana era uma mulher aguerrida que fará muita falta a todos e todas deu seu convívio pessoal e também na luta em defesa dos direitos das mulheres".