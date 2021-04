Vida Urbana Palmas contrata 7 leitos de UTI em hospital particular e Estado instala 10 UTIs em Porto Nacional Capital tem 82 leitos entre clínicos e UTIs e Tocantins tem 436 implantados atualmente

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) contratou mais sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Medical Center para pacientes acometidos com a Covid-19. Com os novos leitos, a Capital passa a contar com 20 unidades, já que antes tinha 13. Esses leitos serão regulados pela Central de Regulação Municipal. O extrato do contrato de aqu...