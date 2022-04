Vida Urbana Palmas confirma 185 casos de chikungunya desde o começo do ano e Saúde faz alerta a população Comparado com o ano passado aumento foi de 2.212,50%, já que de janeiro ao começo de março de 2021, Palmas confirmou apenas oito casos da doença Capital

Nos primeiros meses de 2022, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas confirmou 185 casos suspeitos de chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O número corresponde aos casos da doença entre o começo do ano e o último dia 9, e indica um aumento de 2.212,50% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando eram apenas oito casos confirmados. C...