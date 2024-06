Vida Urbana Palmas amplia temporariamente público-alvo da vacina contra a dengue para evitar perda de doses Segundo a Semus, a partir de segunda-feira (3) pessoas sem comorbidades com idade entre quatro e 59 anos podem se vacinar contra a doença

Na capital, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) ampliou temporariamente a partir desta segunda-feira (3) o público-alvo da vacinação contra a dengue. A imunização agora passa a incluir pessoas sem comorbidades com idade entre quatro e 59 anos.