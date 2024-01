A capital do Tocantins ficou no topo das cidades que tiveram mais postes derrubados por veículos em 2023, com 99 estruturas danificadas, segundo dados divulgados pela distribuidora de energia elétrica do estado nesta quarta-feira, 17.

Araguaína ocupa o segundo lugar, com 29 postes derrubados, seguido de Porto Nacional, com 25. "Cerca de 30 municípios tiveram apenas um abalroamento em 2023 e 53 não tiveram registros desse tipo de acidente",divulgou a concessionária.

Tocantins

A nível estadual, a Energisa afirmou que o número de postes derrubados em 2023 reduziu em 41% em relação a 2022 com 380 e 649 colisões, respectivamente.

Para a concessionária, o número ainda é alarmante, "pelo menos um poste abalroado em cada dia do ano", divulgou ao analisar os registros. Ano passado, o mês com mais incidência ocorreu em janeiro, com 44 registros.

“A segurança no trânsito deve ser prioridade dos motoristas. Um abalroamento pode causar tanto prejuízo financeiro quanto representar um sério risco à vida do causador do acidente ou às pessoas que estiverem próximas ao local”, disse o coordenador do Centro de Operações da Energisa, Tony Franco, por meio da assessoria.

A distribuidora também lembrou que os custos são de responsabilidade de quem cometeu o dano. “O valor da substituição varia de acordo com o tipo de estrutura danificada, que pode ir de R$ 3 mil até R$ 30 mil”, informou.

“É muito importante ter a consciência de não dirigir sob efeito de álcool ou tentar mexer no celular enquanto está ao volante. Uma distração de segundos pode causar danos permanentes”,explicou a coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa, Luciana Teixeira, pela assessoria.

A Energisa avalia que o uso do celular e o consumo de bebida alcoólica estão entre os fatores que mais causam os acidentes que envolvem postes de energia elétrica.