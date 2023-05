A Polícia Militar encontrou abandonado na Avenida TLO-1, no Loteamento Nova Flamboyant, na região sul de Palmas, um Fiat Palio, de cor prata, ano 2010.

Segundo as informações policiais, o veículo é suspeito de ter sido usado em vários homicídios na capital. As informações apontam sinais de batida e o para-choque dianteiro e traseiro da cor preta, semelhante ao carro suspeito usado por homicidas.

O carro é o mesmo roubado a mão armada no dia 15 de maio na estrada entre a Fazenda do Manoel Lapa e Fazenda do Ginco na zona rural de Miracema. No dia do roubo, o carro era dirigido pelo aposentado Osneide Azevedo Cavalcante, de 69 anos, na companhia de um conhecido.

Segundo os registros policiais, em determinado trecho, o homem avistou uma motocicleta e um Saveiro parado, ao lado de um homem que pedia carona. Assim que o aposentado estacionou o carro, o homem lhe apontou uma arma e o fez deitar no chão. Em seguida, mais três homens apareceram e ordenaram ao carona dele que ajudasse a transferir mercadorias do Saveiro para o Palio.

Um dos homens atirou para cima e ordenou que os dois não olhassem para trás. Em seguida, partiram levando o Palio e a moto e abandonando o Saveiro.

A Polícia Militar informou que após perícia no veículo, o carro foi guinchado até a delegacia e entregue para o proprietário.