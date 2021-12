Vida Urbana Palácio Araguaia nomeia 177 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Conforme a publicação, para o cargo de cadete feminino quatro aprovadas foram nomeadas; para cadete masculino 21 nomeados; alunas soldadas 14 nomeadas; alunos soldados 138 nomeados

O Estado nomeou 177 aprovados no concurso público para o provimento de vagas de cadete e aluno-soldado do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar (QOBM) e do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM). A relação dos nomes está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 23. Conforme a publicação, para o cargo de cadete feminino quatro aprova...