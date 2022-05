Vida Urbana Pai foge do HPG com filha de 4 anos com aplasia da medula e justiça tenta resgatar criança Promotoria de Justiça quer ordem judicial para trazer criança de Gurupi, com risco de morte, para internação e tratamento na ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas

Uma criança de quatro anos de idade, moradora de Gurupi, sul do Tocantins teve diagnosticada uma aplasia da medula, doença que impede a fabricação de células no sangue dentro do Hospital Geral de Palmas, onde chegou a ser internada no final de março, após 7 dias de febre. Após uma biópsia óssea que confirmou a doença, a criança entrou em um quadro grave, com alto r...