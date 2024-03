Vida Urbana Pagamento de R$ 24 milhões para empresa de transporte escolar é suspenso após vistoria do MP Prefeitura de Palmas informou que a Semed irá cumprir a recomendação do órgão. Além disso, vai abrir licitação para a contratação em definitivo de uma empresa

A Prefeitura de Palmas suspendeu o pagamento de R$ 24 milhões à empresa que prestava o serviço de transporte escolar após uma recomendação do Ministério Público do Tocantins (MPTO). A interrupção do pagamento foi solicitada após uma vistoria do MPTO encontrar irregularidades nos ônibus da frota. Falta de identificação, ausência de ar-condicionado e cintos de seg...