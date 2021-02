Vida Urbana Padre Julio Lancellotti quebra a marretadas pedras sob viaduto em São Paulo Obstáculos que foram colocadas pela prefeitura como medida para evitar moradores de rua

O padre Julio Lancellotti esteve na manhã desta terça-feira (2) sob um viaduto na zona leste de São Paulo para derrubar pedras que foram colocadas pela prefeitura como medida para evitar moradores de rua. "Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas", escreveu o padre em publicação no Twitter. O post já tem mais de 165 mil curtidas e 36 mil compartilhamentos. "Eu peguei uma ...