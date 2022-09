Vida Urbana Padrasto suspeito de abusar sexualmente de duas enteadas e do filho é investigado em Palmas As vítimas são uma menina de 7 anos, outra de 9 anos e um menino de 3 anos; a mãe disse à polícia que nunca presenciou os atos, mas recebeu relatos que o esposo a dopava para violentar sexualmente os filhos

A Polícia Civil (PC) abriu investigação nesta terça-feira, 30, de crimes de estupro contra três crianças, duas meninas, uma de 7 anos e outra de 9 anos, que é especial. As duas vítimas são enteadas do suposto autor, um homem que trabalha como porteiro, de 51 anos, morador do Jardim Aureny III. A terceira vítima é um menino de 3 anos filho do casal. De acordo...