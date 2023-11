Vida Urbana Padrasto é preso suspeito de estuprar a enteada após mãe constatar abusos em mensagens no celular Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vai investigar acusação contra homem de 43 anos, depois de a vítima confirmar abuso aos militares na Vila da Agrotins

A mãe de uma menina de 12 anos, moradora da Vila Agrotins, em Palmas, descobriu no celular do companheiro mensagens com indícios de abusos sexuais cometidos contra a filha dela e acionou a Polícia Militar. O padrasto, identificado pelas iniciais V.F.D.A., de 43 anos, acabou preso por policiais na madrugada desta quarta-feira, 29. A prisão ocorreu na Vila A...